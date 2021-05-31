新北市今再成立樹林區第一區、五股區第二區、汐止區第一區、土城清水區4熱區防疫中心，針對大清消、篩檢站規劃、市場人流管控及實聯制等防疫措施加強管控。（新北市政府提供）

疫情持續嚴峻，新北市今再成立樹林區第一區、五股區第二區、汐止區第一區、土城清水區4熱區防疫中心，新北市長侯友宜今視察樹林區熱區防疫中心、保安市場，針對市場人流管控及實聯制等防疫措施，特別叮嚀市場管理會嚴格落實，並指示區公所、員警強力取締違規攤商。

侯友宜表示，目前新北市11行政區18處皆有熱區防疫中心，總計有160里約76萬8400位市民受關懷規範，其中板橋、中和、新莊、三重、永和、新店及土城區同時開設2熱區防疫中心，市府每3天做滾動調整，嚴陣以待。

侯友宜今前往保安市民活動中心，聽取樹林區長王坤南規劃簡報。王坤南表示，樹林第一區熱區防疫中心有近4萬市民受關懷，已規劃9大宣導及關懷路線，偕同警政組出動25派出所至日新街攤販集中區、彭厝黃昏市場、潭底公園及光華公園等人潮群聚地點巡查，動員1033人力。

另外，新增設的五股區第二區熱區防疫中心，位在人口密集重劃區段，總計有3萬8643人受關懷，佔五股3分之1人口數，區內的成州市場、五福黃昏市場為人潮聚集稽查重點，而土城清水區熱區中心內的土城運動公園、仁愛公園、青山廣場、延壽親子公園、永豐農會及清水高中等20處群聚地點，每日將派出6班次加強巡查，另外汐止第一區熱區防疫中心也已結合124家管委會進行加強清消。

民政局長柯慶忠表示，4熱區防疫中心將會針對重點區域全面大清消、篩檢站規劃、高頻率巡邏，並聯繫當地鄰里長進行關懷服務，全面防堵疫情擴散，尤其市場部分也會請市場處、自治會加強稽查，盼市民朋友多配合，一同對抗疫情。

(中時 )