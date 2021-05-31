桃園跟進身分證尾數採買分流！桃園市長鄭文燦今在防疫會議宣布，傳統市場即日起分流管制，身分證尾數單號限制星期三、五、日購買、雙號限制二、四、六採買，鼓勵民眾每周一次、一次購足，避免群聚，至於賣場、超市，因可貫徹單一出口和實聯制，兩者管制強度有所不同，但仍認為可限制購買時間，減少逗留。

指揮中心調查發現，許多確診者足跡都到過傳統市場，基隆市、台中市、嘉義市及高雄市昨率先宣布依身分證尾數「單號、雙號」，分流上市場採買，避免群聚，降低染疫風險。

鄭文燦今在防疫會議中表示，因為傳統市場足跡、人潮多，容易產生隱形傳播鏈，全國針對傳統市場都有分流管制計畫，他昨天在桃竹竹苗治理平台，和新竹市長林智堅達成共識，桃園、新竹即日起針對傳統市場都採取分流管制。

鄭文燦進一步指出，公、民營傳統市場都要符合防疫安全，特別是疫情期間，民眾仍有採買需求，希望每周一次、一次購足，減少停留時間，因此決定採取身分證尾數單雙分流計畫，尾數單數者周三、五、日採買，尾數雙數者周二、四、六採買，經發局已協調市場自治會即日起推動實施，希望減少傳統市場群聚、減少風險，市府也有專案小組，稽查戴口罩、不群聚、禁內用等防疫政策。

鄭文燦也說，至於賣場、超市量販店、百貨公司及購物中心，因為本來就有實施分流計畫，且可貫徹實聯制和單一出口，動線管制做得比傳統市場好，因此分流管制的做法在賣場跟傳統市場會有所不同，只是經發局跟各大連鎖賣場協調研議是否也要執行身分證尾數分流，但他認為，可以先從限制購買時間開始做起，減少逗留時間，呼籲民眾一次購足、每周買一次。

(中時 )