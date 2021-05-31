梅雨滯留鋒面昨清晨起在中台灣帶來劇烈降雨，全台陸續下到晚間，讓水庫大大解渴，水利署最新統計，截至今早9點，近三天降雨累計達1893.5萬噸，等於全台兩天的用水量。其中昨天（30日）單日進帳最多的是霧社水庫，集水區累積降雨量257.5毫米，是最大贏家。

水利署資料顯示，昨天中部霧社水庫集水區累積降雨量全台最多，達257.5毫米，水庫水位上升5.6公尺，有效蓄水量從228.13萬噸飆升到770.45萬噸，蓄水率從6.08%變20.53%，是全台水庫最大贏家。

第二名是中部石岡壩水庫，昨日累積雨量137毫米，蓄水率上升3.99％來到23.49％、第三名北部明德水庫132.2毫米，蓄水率6.62％升到11.96％。

而大家最關注的德基水庫，也有101.5毫米的累積雨量，水位上升3.03公尺，有效蓄水量從237.16萬噸提高到503.85萬噸，蓄水量上升逾1倍，大甲溪電廠副廠長林日生指出，因為下游的石岡壩不再缺水，昨晚德基水庫就停止放水到下游，使得水庫水位持續上升。

至於攸關新竹地區供水的寶山第二水庫，累積雨量115.7毫米，讓水情亮紅燈的新竹地區，有利於解除限水危機，旱災中央災害應變中心將緊盯今明兩天的降雨，滾動式評估水情。

此外，中部的鯉魚潭水庫昨天（30日）累計降雨量也有112毫米，有效蓄水量從98.03萬噸大幅升到296.47萬噸，水位上升3.8公尺，蓄水率從0.86％上升到2.59％，明天(6/1)延長的中部地區供五停二限水措施，有望在這波降雨下解除，但一切仍要等官方宣布。

(中時新聞網)