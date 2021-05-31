桃園市長鄭文燦今主持防疫會議宣布，即日起至三級管制結束前，交通局主管的路外停車格和機車停車格，假日全面不收費，鼓勵民眾待在家裡、假日不外出，減少群聚也落實防疫政策。至於針對近貧和經濟弱勢的家庭，寒暑假實施的假日餐券，也全面擴大適用到停課期間，讓弱勢家庭也能得到支持。

鄭文燦說，最近發現大部分的居民平日、假日都會待在家裡，減少非必要的外出，認為民眾留在家裡是一個重要的防疫政策，宣布交通局所管理的路邊汽車停車格以及機車停車格，即日起假日不收費，鼓勵民眾假日不外出，待在家裡。

鄭文燦指出，早期假日收費的目的是為了促進周轉率，特別是在市區的部分，如今防疫期間，要落實防疫，因此只要在三級管制期間，一律假日免收費。

鄭文燦也提到，教育局貫徹「停課不停學」，除了實施良好的線上教學平台，市府也跟三家有線電視系統台合作，在早上9點到11點、下午2點到4點播出名師講座、雙語小學堂，讓學生有更多元的學習機會。目前有13個學校及幼兒園共14個師生或廚工確診，目前採檢1027位師生都是陰性，會持續監測，各學校團隊都要注意防疫安全。

鄭文燦說，為了幫助弱勢家庭停課期間的各種需求，除提供1萬7000個平板電腦、目前借出率近4000個，針對低收、中低收、近貧的經濟弱勢家庭、共1萬6541位學童，也將原有的寒暑假假日餐券，擴大適用到停課期間，由教育局補助，務必幫助弱勢孩子停課期間可以得到教育跟生活上的支持。

鄭文燦也提到，社會局送餐服務有904人、獨居老人的關懷訪視有2451人，防疫期間身障跟獨居老人一樣送餐、關懷不中斷。經發局也在虎頭山創新園區設置紓困辦公室，跟聯合輔導基金會同一窗口，因應紓困需求提高，服務時間從早上8點半到晚上7點，專線電話是0800-505158、0800-505158，希望能夠在最短的時間內，提供正確的紓困資訊。

(中時 )