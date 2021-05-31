新竹縣山區這幾天連續下雨，通往五峰鄉的縣道122南清公路，31日上午近9時發生落石坍方，消防局花園小隊通報落石位置靠近五指山口路段，並已造成交通中斷，竹東分局員警已到現場交通管制，通報縣府和公所將落石移除。

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(中時 )

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