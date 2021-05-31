新竹縣南清公路近五指山口路段落山坍方 11:492021/05/31 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南清公路近五指山口路段發生落石坍方，警方到場做交通管制。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣山區這幾天連續下雨，通往五峰鄉的縣道122南清公路，31日上午近9時發生落石坍方，消防局花園小隊通報落石位置靠近五指山口路段，並已造成交通中斷，竹東分局員警已到現場交通管制，通報縣府和公所將落石移除。 南投大水窟山大火 直升機空投救援 6人登山隊行馬博橫斷縱走 6旬男跌落山谷小腿骨折 (中時 ) #新竹縣 #南清公路 #通報 #落石 #五指山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 自然步道踏青健行 出外走走吧 11:302021/05/18 生活 南科特定開發區F、G區段徵收工程開工 17:112021/05/17 區域情報-台南 新公所啟用 盼活化海園觀光園區 04:102021/05/17 地方新聞 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 2000公里南遷 難度堪比故宮文物 04:102021/05/17 藝文副刊 台電宣布緊急分區停電 南科台南、高雄廠正常供電 21:032021/05/17 財經 《百貨股》線上購物熱 富邦媒高掛漲停 13:592021/05/17 財經 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 門診降載 醫護強制採檢 單日本土新增206例 各縣市擬設快篩站 04:102021/05/17 焦點要聞 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 社會熱門新聞 尪居家辦公趁空檔頻要求「夫妻連結」 她崩潰：工作不累嗎？ - 社會 【最貪少將】閣揆主持動土 國防部少將滿心只想「索回扣」 - 社會 雙和醫院62歲確診翁持利器攻擊 3護理師背腹濺血送急診 - 社會 中央死亡個案「能接電話」挨批 北市府驚：沒通報、無死亡證明 - 社會 台東上午出現神祕巨響民眾心驚 疑中科院飛彈試射 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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