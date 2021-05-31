鹿港鎮公所清潔隊人一大早就出動，至新宮里、玉順里等里進行大消毒作業。（鹿港鎮公所提供／謝瓊雲彰化報導）

鹿港鎮公所清潔隊人一大早就出動，至新宮里、玉順里等里進行大消毒作業。（鹿港鎮公所提供／謝瓊雲彰化報導）

鹿港鎮公所清潔隊人一大早就出動，至新宮里、玉順里等里進行大消毒作業。（鹿港鎮公所提供／謝瓊雲彰化報導）

鹿港鎮公所清潔隊人一大早就出動，至新宮里、玉順里等里進行大消毒作業。（鹿港鎮公所提供／謝瓊雲彰化報導）

星期日雷雨狂炸！鹿港鎮低窪地區在30日清晨一場強降雨後，市區與老街淹水，一度水深及膝，31日水退去後，鹿港鎮清潔隊立即出動，至淹水地區進行噴藥大消毒，鹿港鎮長許志宏也全程陪同，緊盯消毒作業，不讓病媒蚊與病菌有滋生的機會。

歷經昨天一整天的雨，下得又急又快，不少居民今天趁著雨勢停歇、積水退卻，趕緊大掃除清理居家與周邊環境。清潔隊人員也從一早就出動大消毒，先到新宮里，在里長何春榮帶領下，從新祖宮開始噴藥消毒，沿著廟口商圈走到玉順里，再由玉順里長萬家在接棒，走遍天后宮周邊等淹水區域，順利完成噴藥消毒。

鹿港鎮長許志宏表示，30日的大雨導致舊鹿港溪潰堤，鎮內抽水機連續運轉都無法抽完龐大的雨水，積水退去後，最重要的就是環境消毒，所以清潔隊立刻以現有的人力排班，將各里的淹水地區進行大消毒，以維護環境安全，杜絕病媒蚊及相關細菌滋生。

鹿港鎮內淹水包括永安、埔崙、新宮、玉順、順興等里，許志宏說，近日就會盡速完成所有積水淹水點的消毒作業，他也呼籲鎮民，大雨過後，務必要清理居家與周邊的積水容器，才能減少病媒蚊孳生源，大家一起來打造清淨家園。

(中時 )