你已經下載了「台灣社交距離」app了嗎？這一款app可以協助快速比對近期14天內是否有與確診者近距離接觸的情況，並予以通知。在台灣疫情升溫之際，一度竄升台灣區App Store以及Google Play Store的下載冠軍。但近期有不少醫護反應，經常近距離接觸確診者，還是收到「與確診者資料對比無接觸」的提醒，興起想要刪除的想法。對此，指揮中心台灣社交距離app負責人呼籲，近期將會大量上傳確診者資料，鼓勵民眾不要刪除。

台灣社交距離app負責人詹仲昕稍早前在個人Facebook貼文指出，近期看到媒體以及社群平台上出現台灣社交距離app「確診者的上傳數低落」、「App沒用」、「把App刪掉」的言論，讓他不由得站出來呼籲。他指出：「請各位不要輕易刪除App，已經將開始大量上傳，以避免無法接收通知。」

詹仲昕進一步說明，此系統需要時間發現，並非即裝即有用。再加上疫情爆發，在雙北地區因為量能不足，無法處理確診者資料上傳的事宜。第三，則是初期確診者的年齡都偏高，此app的安裝率不高。因此CDC將接手確診者資料上傳的工作，從上週末（5月29日至5月30日）就開始執行。

詹仲昕提醒，app會紀錄近14天的接觸史，若是刪除app則紀錄也會一併刪除。因此鼓勵民眾可以持續使用app，並且正確開啟接觸通知功能，來維持app的運作。想要更完整了解台灣社交距離app的隱私防護，還有運作原理，可參考App Store Story的說明。

蘋果App Store並沒有顯示app下載量，而根據Google Play Store資料顯示，「台灣社交距離」app當前的下載量超過100萬次。根據今日雙平台應用程式商店的資料，「台灣社交距離」app在App Store為免費應用程式下載量第十名、而Google Play Store當中則是位居第六名（台灣社交距離 Android版下載連結、iOS版下載連結）。

(科技)