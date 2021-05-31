疫苗量不足導致人心惶惶，國民黨立委蔣萬安表示，疫苗採購攸關防疫成敗及國人健康權益，但為何衛福部超前部署一年多了，對外宣傳說買到疫苗，結果現在是疫苗嚴重不足？未來我會再次要求成立疫苗調閱小組，把事實調查釐清，向國人清楚交代。

蔣萬安指出，病毒進入社區以來，已經有數千名民眾染疫確診，每一位消逝的生命，背後代表著一個完整家庭破碎，越來越多民眾跟我反應。現在最需要、最迫切的，不是加油、不是拍影片，而是督促政府趕快讓疫苗進口！。

蔣萬安表示，佛光山、郭台銘先生均表達捐贈疫苗給政府分配，但政府的態度、說法變來變去，現在更要求「要由指揮中心與原廠簽約採購」，如果原廠不願意跟指揮中心簽約，疫苗就無法進口，政府說法一變再變，民間團體根本無所適從。當各國政府都在為自己的國民瘋搶疫苗的時候，我們政府是用這種態度回應民間救急的善心，無視於民眾對疫情恐慌以及對生命消逝的悲傷，「真的是令人憤怒！」

蔣萬安並指出，民間捐贈疫苗給政府早已有前例，台塑集團創辦人王永慶、王永在曾透過基金會，自96年到106年分11年捐贈111萬4000餘劑「肺炎鏈球菌」疫苗，提供政府施打75歲以上的長者。且去年通過的「特別條例」第7條也有規定「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」、《藥事法》第48-2條也有緊急授權的規定。政府如果真的有心，以往就有前例及法規可以運用，政府是忘記了，還是不願意去做？

據了解，立法院上會期本來有成立疫苗採購調閱小組，召委由綠委陳瑩擔任，但該小組遲遲沒召開會議，調閱小組已於5月31日到期，又未開會延長，形同流會。因此蔣萬安認為，有必要在下個會期，再提出成立疫苗採購調閱小組的要求，把事實跟國人交代。

(中時 )