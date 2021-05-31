疫情燒不停，醫護堅守第一線，資深媒體人陳文茜寫了一封公開信給醫療人員，她感嘆，醫護此刻是天職，但政府呢？他們的天職是什麼？這個政府已經失靈，這個社會的監督也不夠有力，「我們對不起你們！」

陳文茜昨（30）日在臉書以《她們的天空》為題，寫給台灣醫療人員的一封公開信，她問，「有多久，你們沒有看到天空？」並貼出幾張照片，滿山遍野的花，在隔離期間無人踏青，想送給待在加護病房的大家。

陳文茜說自己收到一封電子郵件，對方是一名醫學中心的護理長，被分派至北投一間「輕症隔離飯店」接病患，她們從政府指揮中心拿到的防護衣居然有破洞，醫院緊急為她們採購，到了原來的溫泉旅館，以為病患只是病情加重，沒有想到至少兩位需要進加護病房，其他都需要負壓隔離病房，但這家醫院，並非SARS或是此次COVID-19 的專責醫院，負壓隔離病房不足，院長為了保護醫護人員，裝了抽風設備降低感染。

這次的病毒，陳文茜指出，大多數都是變種病毒，指揮中心通告醫院接手病人時，也未分類那些人是什麼變種，包括可能有印度接觸史的病人。全副武裝、膽戰心驚，陳文茜說，那些我們過去在電視上看到的美國悲劇、歐洲令人淚下的生命卑微，在曾經歡唱零疫情的樂土真實上演。

陳文茜貼出滿山遍野的花，替醫護打氣。（圖／摘自陳文茜臉書）

「天很熱，心很慌，防護衣很厚重，心更沉重。」陳文茜表示，醫護生涯中比SARS更可怕的敵人就在眼前，病人無助的眼神，垂死般掙扎的呼吸，突然間遺忘了恐懼，以最快的腳步移動，細心的避免任何感染漏洞救病患。抵達醫院，安置了病人，這裡突然間與平常的病房完全不同，空氣中有一種冷洌，病人的身體孤獨的躺在那裡，一口氣一口氣呼吸著，一個又一個放在那裡，好似生命、病毒的載體、黑色的靈魂。

陳文茜說，防護裝備脫下太麻煩，醫護忘了中餐，飢腸轆轆時也不便晚餐，口渴時沾一點水，怕上廁所不方便，一天過去了，深夜終於坐下來，開始想：「我沒有自主篩檢的工具，我該回家嗎？」終於明白踏上回家的路也需要勇氣，用盡最後力氣消毒、衝進屋裏，家人還沒有看到這些醫療人員的臉，他們已經在浴室裏拚命的洗全身，好似自己也是一個髒物，而這只是未來長長日子的第一天。

「哭什麼？什麼都哭。」陳文茜寫道，哭世界如此殘忍、哭病患如此無助，也哭不知道自己能不能撐下去。這些醫護只打了一劑AZ疫苗，面對變種病毒防疫力不足，但院長認為這次抵達的15萬劑Moderna，雖然總統因此臉書獲得了四萬個讚，但未必輪到妳們，因為全台有近四十萬醫護人員，疫苗太少，你們未必優先。

「生命有順序嗎？活著的權利有順序嗎？」陳文茜說，醫護此刻是天職，這些問題都不能問，「但政府呢？他們的天職是什麼？」陳文茜轉述了另一故事，她說，偶爾看到柯市長記者會發言，覺得至少政治人物中，還有了解醫療人員痛苦的人。

陳文茜感嘆，「我們如此抱歉，這個社會今晚（30日）最大的新聞是高端生技公司重訊公告，政府已和他們簽約，市場預期明天股價大漲。我們如此抱歉，我們這個社會今天最大的謊言是輝瑞疫苗、Moderna、AZ都沒有經過第三期臨床實驗。於是各方科學研究人員只好拿出證據，一一反駁。」

陳文茜不捨表示，想每夜為這些醫療人員祈禱，每日為他們呼喊，並喊話「 請給所有醫護人員最大防護力的疫苗」「請給醫護人員最好的防護裝備」「請加購Moderna或是接受民間BNT疫苗的贈與，保護醫護人員」，你們仍在第一線上，但這個政府已經失靈，這個社會的監督也不夠有力，「我們對不起你們！」

(中時新聞網)