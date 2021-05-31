台北市衛生局抽驗米濕製品，抽驗地點包括傳統市場、麵攤等地點，抽驗米苔目、米粉、米濕製品，共計抽驗36件產品，其中1件河粉和1件米粉不符規定，檢出去水醋酸（防腐劑）超標。另外，蔬果產品包含芥蘭菜、草莓、格藍芽、麻瘋柑葉和豇豆檢出農藥超標不符合規定。

北市衛生局此次共抽驗36件米濕製品，檢驗結果1件「河粉」和1件「米粉」檢出去水醋酸，北市衛生局已令業者將產品下架不得販售，查產品來源為新北市業者，已移請新北市衛生局查處。蔬果產品部分，共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果5件不符合規定，不合格率10％，產品包含愛買忠孝店「草莓」、明德素食販賣的「豇豆」、廣興農產「芥蘭菜」、第二果菜批發市場「格藍菜」和御相企業「麻瘋柑葉」產出殘留農藥。

北市衛生局指出，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，依「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局表示「去水醋酸」是一種防腐劑，添加量限於0.5％以下 ，若長期過量食用，恐損害肝、腎負擔與病變，而影響健康。

北市衛生局提醒，民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，以減少及降低農藥殘留。

(中時 )