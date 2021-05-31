有「氣象先生」之稱的知名氣象專家任立渝，累積逾50年的預報經驗，現已76歲的他，也決定退休，今(31日)也是他最後一天上班，TVBS新聞部副總詹怡宜也發文證實「和一個傳奇說再見」。

任立渝是唯一待過無線老三台的氣象主播，2009年離開華視時，就曾宣告退休，隔年受到TVBS新聞台邀請才重操舊業，當時負責談合約的就是TVBS新聞部副總詹怡宜，而這也是她擔任新聞總監生涯中，幾乎最得意的事，因為任立渝在氣象播報值得信任，更是收視率保證，是TVBS品牌加分的重要元素。

詹怡宜也透露，任立渝是會在重大颱風時夜宿公司的難得敬業人，只要他還在上班的一天，他會花同樣多的力氣不鬆懈，「所以，我明白防疫期間任大哥的確不該再上班，講了50年天氣，也該過輕鬆生活了。」雖然說再見難免遺憾，但還是為過去這10年的共事覺得驕傲榮幸。

其實任立渝先前就曾提早說過要退休，也延後過一次，如今因為疫情不好再延，詹怡宜證實5月31日是最後一天，「『疫情中大家不注意這個，剛好我就靜靜退吧』，這可能正好符合任大哥低調的性格。」

任立渝從1968年進中央氣象局當預報員，在1993年從氣象局退休前，一直是氣象局代表性發言人，他專業又值得信賴的播報，受到外界高度肯定，因此，陸續被電視台聘為氣象主播，如今76歲的任立渝真的要退休，讓不少觀眾都相當不捨。

(中時新聞網)