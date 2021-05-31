台中市警察局第六分局工業區派出所員警執行巡邏勤務，發現33歲鍾姓男子褲子掉下來，立刻上前提醒其將褲子穿好，鍾男面有難色，只對員警指著屁股說「大便、大便」，員警意會到應該是如廁後沒有衛生紙擦拭，才未將褲子穿好，立刻遞上一包衛生紙給鍾男，鍾男這才把褲子穿上，經盤查後發現鍾男為失蹤人口，立刻聯絡其家人協助團圓，鍾父感謝員警幫他找回愛子，若非警方細心協助，兒子不知道還要露宿街頭多久。

台中市警察局第六分局工業區派出所巡佐程大坤及警員楊金諭日前巡邏經過工業區1路與工業區5路口時，發現身穿運動服的33歲鍾姓男子行走在路上時，褲子只穿一半，上前盤查後發現為失蹤人口。

經員警查證鍾男身分，發現2月初被通報為失蹤人口，獨自一人在外流浪3個多月，警方先將鍾男帶返所休息，同時聯繫鍾男父親，通知兒子已被尋獲且平安無事。

鍾男父親向警方表達感謝，兒子年初獨自外出後就再也沒有返家，家人都十分擔心，遍尋他可能的活動範圍，都不見鍾男的身影，幸好巡邏員警機警，幫他找回愛子。

(中時 )