張姓男子與陳姓男子與女同事3年前到台北市信義夜店聚會，張男見女同事酒醉把她帶到飯店性侵，之後再回到夜店與陳男碰面，將飯店房間鑰匙陳男，陳又性侵女同事；陳和解獲緩刑，張被判3年4月，他提上訴，遭高院駁回。

高院認為，張男犯罪事證明確，他在一審辯論終結前與被害人成立調解，卻未按期給付，上訴高院後才全數給付；張男為滿足一己之欲，不顧與被害人間之同事關係，而犯本案之罪，並無情輕法重，在客觀上足以引起一般同情之情形，不能減刑。

高院認定，張男上訴後供認犯罪，並履行賠償完畢，但他在一審辯論終結前，確未按期履行賠償內容，至於上訴後供認犯罪及所為給付，均在原調解賠償範圍內，且未獲被害人諒解，仍維持一審刑度，將他判刑3年4月。

至於陳姓男子，一審台北地方法院審理期間，他先否認後坦承犯行，並與被害人和解後，賠償40萬元且獲得原諒，依乘機性交罪判刑1年8月，緩刑5年，未上訴已確定。

(中時 )