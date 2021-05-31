衛福部疾管署30日表示已和高端疫苗簽約採購新冠疫苗，不過事實上高端的二期試驗根本還未完成，12到18歲青少年的部分還沒做。且就在簽約的前一天，新竹馬偕才嚴正聲明網傳的「高端在新竹馬偕徵青少年接受二期試驗」是假消息，且新竹馬偕表示查證之後發現消息是由廠商自行發布；高端同日則說明，青少年二期試驗還未啟動，對新竹馬偕感到抱歉。但高端並未承認自行發布上述消息。

衛福部疾管署30日表示，已和高端疫苗簽約「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）」，合計採購500萬劑疫苗，再附上後續擴充500萬劑。

不過高端的二期試驗根本還未完成，且還造成糾紛。5月29日，新竹馬偕聲明表示，日前有群組網傳訊息「高端疫苗在新竹馬偕醫院徵12-18 歲青少年接受COVID-19疫苗二期試驗…」，完全是子虛烏有，新竹馬偕並表示「經查相關違法訊息係為廠商自行發布，與本院無關」。

同日高端官網也發表聲明，但僅說明近日新竹馬偕招募相關訊息是「社群媒體傳播」，且造成醫院困擾，高端在此澄清與致歉，並提醒民眾「此試驗將待食藥署及各式驗中心人體試驗委員會審查同意後，才會正式啟動受試者招募活動」。高端並未承認自行發布上述消息。

在這則「高端新冠疫苗青少年（12-18歲）二期臨床試驗說明」文中也指出，高端疫苗已召募完COVID-19疫苗二期臨床試驗的20歲以上成人受試者，日前已由獨立資料審查委員會（IDMC）審閱初步安全性資料，依據台灣EUA（緊急使用授權）法規，同意高端疫苗規劃青少年臨床試驗相關事宜。高端強調，目前尚未正式招募青少年（12-18歲）受試者臨床試驗，目前正持續和主管機關討論試驗設計。

(旺報 )