5月19日全國進入防疫第三級警戒，之後再延長至6月14日，台鐵表示，疫情影響全台各行業，為降低承租人的經營壓力，與台鐵局或轄屬單位簽訂租賃或促參契約的承租業者，可書面申請9月底前再繳納6月至8月3個月的租金及定額權利金；延長期間免收滯納金，倘已收取滯納金，可無息退還。

台鐵表示，如果承租人是可招商經營業者（須檢附承諾書），也務必給予其招商店家相同或優於前開條件的緩繳期間，以期共同渡過難關。

(旺報 )