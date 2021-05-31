共渡難關！台鐵局同意承租業者緩繳6月至8月租金及定期權利金 12:072021/05/31 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月19日全國進入防疫第三級警戒，之後再延長至6月14日，台鐵表示，疫情影響全台各行業，為降低承租人的經營壓力，與台鐵局或轄屬單位簽訂租賃或促參契約的承租業者，可書面申請9月底前再繳納6月至8月3個月的租金及定額權利金；延長期間免收滯納金，倘已收取滯納金，可無息退還。 台鐵表示，如果承租人是可招商經營業者（須檢附承諾書），也務必給予其招商店家相同或優於前開條件的緩繳期間，以期共同渡過難關。 太平洋高壓拒梅雨鋒面於門外 專家：5月降雨極不樂觀 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 (旺報 ) #台鐵局 #6月 #8月 #租金 #新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 周玉蔻獨家曝疫苗到貨時間 網諷：還要陳時中幹嘛？ 12:472021/05/18 政治 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 上班日好緊張 北捷台鐵運量驟降 04:102021/05/18 焦點要聞 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 境外資金匯回優惠落日倒數 台商掀搶搭潮 11:532021/05/18 財經 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 《白貓Project》X 《陰間條例》合作活動開放 熱門國產漫畫角色城隍大姊等角色全新登場 11:562021/05/18 科技 台南飯店攬客 試營運享優惠 04:102021/05/18 時尚消費 報導文學．重返擂台 04:102021/05/18 藝文副刊 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 生活熱門新聞 一夜進帳250萬噸 德基水庫水位上升3公尺 - 生活 北市用Google Map顯現確診居住地分佈圖 萬華紅點超密集 - 生活 台北醫院急診外臨時棚躺病患 鄉民怒：根本人間煉獄 - 生活 「豪雨製造機」來了 大坨粉紅色雲團移入中 高屏防瞬間大雨雷擊強風 - 生活 中市公布確診者足跡 又見好市多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。