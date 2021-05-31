時力立委邱顯智今日表示，2003年SARS期間，前總統陳水扁親自調動軍醫體系，補上醫療缺口，美國總統川普、拜登、英國首相強森在疫情期間也都是親自指揮作戰，也請蔡總統站上第一線，指揮抗疫戰爭，讓人力、物力盡速到位。

邱顯智指出，從去年到現在，台灣在疫苗採購上一直受到政治因素干預，如果再繼續堅持與原廠簽約的原則，只會重蹈覆轍，蔡總統應該廣納民間力量，協助我國突破政治阻礙，取得疫苗。

邱顯智說，前線醫護人力吃緊，不斷告急，現有醫療體系已日漸無法擔負抗疫作戰的指揮重責。日前衛福部想徵用國軍英雄館作為隔離場所，卻被國防部否決，如今蔡總統應該學習當年的陳水扁，親上前線指揮調動，補上醫療缺口。

邱顯智表示，現在如果還有部會態度消極，有法律規定阻礙調動，就該發布緊急命令打通關節。蔡總統是否能夠展現威望和政治領導能力，就看此時。

(中時 )