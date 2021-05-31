苗栗縣府宣布6／1起傳統市場全面實聯制、身分證分流 11:542021/05/31 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣政府31日宣布自6月1日起全縣各市實施實聯制及人員分流。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣政府31日宣布自6月1日起全縣各市實施實聯制及人員分流。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真） 疫情趨嚴，市場因人流聚集容易成為防疫缺口，為降低感染風險，苗栗縣政府宣布自6月1日起，全縣市場全面落實實聯制及依身分證尾數進行人流管制措施，身分證尾數為單數1、3、5、7、9者，於每周三、五、日採買，尾數是雙數0、2、4、6、8於每周二、四、六採買。縣府呼籲鄉親如要到市場採買，也建議一次購足，儘量減少外出次數，全程並配戴口罩，做好自主健康管理。各市場也將要求加強清消，以維護環境及民眾健康安全。 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #苗栗縣政府 #6月1日 #實聯制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 疫情延燒 本周中職一軍延賽 04:102021/05/18 運動天地 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 12:132021/05/18 社會 頭份音樂公園改造 明年初完工 04:102021/05/18 地方新聞 廟口停業至5月23日 不戴口罩將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 一夜進帳250萬噸 德基水庫水位上升3公尺 - 生活 北市用Google Map顯現確診居住地分佈圖 萬華紅點超密集 - 生活 台北醫院急診外臨時棚躺病患 鄉民怒：根本人間煉獄 - 生活 「豪雨製造機」來了 大坨粉紅色雲團移入中 高屏防瞬間大雨雷擊強風 - 生活 中市公布確診者足跡 又見好市多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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