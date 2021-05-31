苗栗縣政府31日宣布自6月1日起全縣各市實施實聯制及人員分流。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

疫情趨嚴，市場因人流聚集容易成為防疫缺口，為降低感染風險，苗栗縣政府宣布自6月1日起，全縣市場全面落實實聯制及依身分證尾數進行人流管制措施，身分證尾數為單數1、3、5、7、9者，於每周三、五、日採買，尾數是雙數0、2、4、6、8於每周二、四、六採買。縣府呼籲鄉親如要到市場採買，也建議一次購足，儘量減少外出次數，全程並配戴口罩，做好自主健康管理。各市場也將要求加強清消，以維護環境及民眾健康安全。

(中時 )