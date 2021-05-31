本土疫情大暴發，全台持續三級警戒，疫苗成為各界期盼的「解藥」，佛光山、鴻海集團等民間團體、企業有意自購疫苗捐贈緊急施打，但中央的態度、說法卻變來變去，引發重災區新北市長侯友宜哽咽喊話「別刁難民間買疫苗」。台南市長黃偉哲31日認為，民間單位捐贈疫苗，「中央沒有拒絕的道理」，希望政府與民間一起協力在最短的時間爭取疫苗。

黃偉哲表示，疫苗是現在重中之重，無論政府或民間，大家都想取得，對此疾管署並無不同的看法。大家也可以看到，日本表示要支援台灣疫苗，蔡英文總統在社群媒體第一時間表達感謝；至於民間或是企業、團體要捐贈疫苗，只要合乎疾管署的規定，「中央沒有拒絕的道理」。

更何況，衛福部長陳時中也表示非常感謝，他們可以來申請，政府會在最短的時間提供協助，這是我們最願意的。因此，簡單地說，就是在最短的時間爭取疫苗，無論是政府或民間，大家一起協力，絕對沒有所謂中央與地方有不同的看法。

黃偉哲說，至於有民代、立委質疑這一年多來，中央沒有做好取得疫苗的準備，大家可以看到陳時中已經做出說明，我們要取得疫苗是有很多困難的，所以說中央沒有用心取得疫苗，這是不公平的說法。

黃偉哲認為，這個時候不需要「用嘴防疫」，需要用身體力行去管好我們自己，管好我們周邊的人，做好我們該做的防疫動作，用中傷的方式，對防疫工作沒有實質上的幫助。

(中時 )