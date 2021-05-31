民眾黨立委賴香伶、張其祿等5人今日表示，政府不斷阻饒民間採購國外已得認證的國際疫苗，還自己去買二期試驗都未完成的國產高端疫苗，高端明明年年賠錢，股價卻一路飆升，這背後是誰，以後再來慢慢說。

台灣民眾黨(示意圖) (吳家豪攝)

張其祿指出，鴻海創辦人郭台銘已經透過管道買到國外原廠疫苗，但執政黨卻不開放進來，是否因民進黨怕面子掛不住，所做的政治對抗？

張其祿說，衛福部在 5月28日公布採購高端疫苗500萬劑，但高端連二期試驗都沒做完。此外，高端明明每年都沒賺錢，股價卻從2019年12月31日的28.5元，到2021年5月28日389元，一年半的時間內漲了10倍以上，每當政府主動釋放國外疫苗採購的壞消息，就是這支股票的好消息，讓人質疑當中是否有經濟套利。

張其祿表示，高端這家公司從2016年到2020年，EPS從未正過，也就是說，這間公司從來沒賺過半毛錢，2020年的EPS是-3.97達到高峰，公司資本額早已沒有。而高端的背後是誰，這以後再慢慢說。

賴香伶除了要求衛福部長陳時中立刻向國人公布3+11的會議紀錄外，也另指出，疫苗調閱小組從4月29日成立至今，民進黨立院黨團總召柯建銘就不斷阻饒立院衛環委員會召委陳瑩召開調閱小組，導致國人有更多疑慮。

民眾黨表示，今日是立院本會期最後一天，今天一早已提案要求疫苗採購調閱小組從委員會層級提升至立院層級，請執政黨立委不要反對，國人有知的權利。

(中時新聞網)