衛福部已於28日與高端疫苗、聯亞生技完成簽署各500萬劑預採購及500萬劑的開口合約，在野黨紛紛質疑，國產疫苗第二期試驗未完成，為何急著採購？國民黨立委許淑華要求證交所針對高端公司的股票有沒有異常交易的狀況，公開對外說明？特別是在利多消息公布前夕，是否有特定帳戶大舉買入該公司的股票？

許淑華質疑，國產疫苗的臨床試驗尚未完成，指揮中心為什麼要急著簽約？政府為了協助國產疫苗的研發原本早已投入大筆預算，所以，政府取得國產疫苗的價格，應該要非常便宜。指揮中心為什麼不敢公布採購的價格？

許淑華也說，政府並沒有持有兩家國產疫苗廠商的股份。倘若先前就已投入大筆研發預算，然而採購的價格又偏高，這中間有沒有圖利罪的嫌疑？

藍委賴士葆也說，宗教團體、地方政府、企業都說你中央買不到疫苗，我們買來送你發給人民，但是指揮中心卻百般阻撓，為什麼要卡救命疫苗？昨天有了解答，指揮中心就是要護著高端疫苗，更進一步講，是要保護高端疫苗的股價。

賴士葆說，藥發展國產我們也不反對，也支持，但高端疫苗的第二期臨床試驗都沒做完，現在就要訂單。現在外面都傳得沸沸揚揚，有一群炒作高端股票的集團，高端疫苗每年都虧以前每年都虧，今年就靠這次疫苗不斷炒作股價。

(中時 )