華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，釀成台灣防疫大破口，民進黨立委范雲遭指是「元凶」，因她曾召開協調會，討論放寬航空機組員防疫措施。范雲今(31日)上午出席民進黨團大會後表示，這段時間大家防疫優先，這段期間沒跟指揮中心指揮官陳時中聯絡，「指揮中心已經夠忙了」。

范雲4月1日曾召開協調會，討論機組人員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。4月14日疫情指揮中心就宣布，4月15日起放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，沒想到後來正因此一放寬，造成機師染疫破口，至今延燒不停；事後有網友翻出范雲曾召開該協調會，引發不少人批評范雲是此波防疫破口的「元凶」。

范雲今接受媒體聯訪時表示，陳時中部長也表達過沒有任何立委施壓或關說，一切尊重指揮中心，防疫優先，這段時間都沒有跟陳時中聯絡，指揮中心已經夠忙了。

另外，范雲被問及「為何這段時間都沒有更新臉書」時表示，這段期間大家以防疫優先，一切都已指揮中心說明為主，「我想這段時間壓力很大的人很多，那我的部分並不重要」。

(中時新聞網)