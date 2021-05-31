大陸女星劉詩詩不只是台灣媳婦，她還是演藝圈著名的氣質女神代表，總是端莊大方的劉詩詩，私下個性其實活潑、俏皮，網上近日就流傳一組劉詩詩的潛水照，穿著潛水裝的劉詩詩興奮地倒掛在船邊的桿子上、手比耶拍照，而貼身潛水衣也讓劉詩詩的S曲線全現形。

照片中，劉詩詩身穿潛水衣、臉戴著面鏡，她還興奮地倒掛在船邊的桿子上，劉詩詩開心露燦笑，並對著鏡頭比「耶」，心情看起來相當不錯，而貼身潛水衣也讓劉詩詩的S曲線全現形，女神身形纖細，零贅肉身材相當吸睛。

下一張則是劉詩詩站在船邊，以大字型一躍而下跳到海裡，劉詩詩玩起來猶如孩子般雀躍，也讓外界見識到，女神私下其實超活潑，儘管潛水照是2016年的舊照，但仍在網上掀起一片討論，大讚：「劉詩詩好可愛呀 好甜好甜」、「難得看到女神的生活照，真是太難得了」、「水下照片拍的好美，看了讓人心動」。

34歲劉詩詩以絕佳氣質和高顏值打開知名度，學芭蕾出身的劉詩詩總是氣質爆棚，舉手投足噴仙氣，也讓她穩坐女神寶座，而劉詩詩與老公吳奇隆在前年喜迎兒子「步步」出生後，幸福組成一家三口，天生麗質的劉詩詩產後休養半年就俏麗復工，詩詩產後狀態極佳，不只火速瘦回纖細身材，劉詩詩也回歸螢光幕，接連拍電視劇《親愛的自己》、《流金歲月》。

(中時新聞網)