疫情嚴峻，不少企業、宗教團體都表態願捐國外採購的疫苗給政府，迄今仍未表態的慈濟基金會今也表示，目前正努力接觸多種管道，希望協尋購買WHO認證的疫苗進行捐贈，同時也會符合中央政府規定和作業流程，不過礙於多種不確定的因素，尚不先和大眾多加說明。

近日鴻海創辦人郭台銘、佛光山表態要從國外採購的疫苗並捐贈給政府，各縣市政府及民間組織也紛紛尋求疫苗供應來源，由於慈濟基金會長期投入救難救助，這次卻尚未在第一時間跳出來說明是否會採購疫苗捐給政府，引起不少民眾熱議。

慈濟基金會執行長顏博文指出，關於疫苗的問題，從台灣疫情嚴峻後，基金會其實一直都有在接觸和接洽，目前碰到的問題和民間組織、宗教團體與企業一樣，因疫苗是要打進人民體內，政府需要要承擔，因此要制定出比較嚴謹法規制度，由政府統籌簽約採國會比較安全。

顏博文表示，慈濟基金會美國總會和聯合國14個次級組織團隊長久以來皆保持良好互動，陸續透過管道詢問WHO是否能協調，同時也透過總會函信至美國白宮，不過目前尚未有具體的結果，所以疫苗採購的部分才沒有對外公開說明。

「目前仍然還在努力中」，顏博文說，如果基金會能取得合法管道尋求美國疫苗，一定會以評價比較好的為主，如輝瑞、莫德納等。

顏強調，疫苗和時間賽跑越快越好，假設基金會無法快速取得疫苗，目前研擬出一些捐贈備案，若有任何單位能快速取得合法原廠高品質的疫苗，慈濟願意加碼認購並捐給台灣民眾使用，「幫助人的理念沒有時間性也沒有金額上限」。

(中時 )