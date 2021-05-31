中醫大新竹附設醫院眼科主任陳瑩山建議，學生在線上教學休息時，最好閉眼讓眼睛休息，頭也動一動，手插腰伸懶腰，自然擺動約5分鐘。（中醫大新竹附醫提供／羅浚濱新竹傳真）

疫情升溫，全國各級學校從519採取線醒教學，新竹一名國二學生兩眼近視原有150度，用電腦線上教學10天後，出現眼睛痠麻腫痛，視力模糊，甚至無法對焦情形，中醫大新竹附設醫院眼科主任陳瑩山檢查發現，學生近視暴增至350度，假性近視高達200度。

家長送孩子到中醫大新竹附醫求診時表示，孩子近來因為疫情改成在家線上教學，整天盯著電腦螢幕，眼睛出現上述症狀，很擔心會持續惡化。陳瑩山做睫狀肌檢查後，指學生是睫狀肌過度使用，造成肌肉充血僵硬，經過睡前肌肉放鬆藥水點用，讓眼睛不再痠痛。

陳瑩山表示，學生一整天近距離，盯著電腦螢幕線上教學，造成睫狀肌肌肉長期用力，導致充血，產生眼睛痠腫痛和眼睛疲勞。

陳瑩山建議，學校或補教業規畫線上課程，儘量上課30分鐘後，要休息10分鐘，讓學生在休息時間可以站起來離開座位，閉眼讓眼睛休息，保護眼睛，頭也動一動，手插腰伸懶腰，自然擺動約5分鐘，並走動約5分鐘。

陳瑩山說，休息時間是真的讓眼睛休息，不要趁機又拿手機出來打電玩，以為不用電腦就是休息，手機的螢幕更小，更容易傷眼。

陳瑩山並強調，這段期間一定要均衡飲食，儘量不要吃油炸食物，每日五蔬果有適量蛋白質，每天並吃一顆蛋，對眼睛也有極大助益，因為蛋黃本身含葉黃素、玉米黃素及鋅，吃下的營養素更能有效進入人體。

同時，以葉黃素來說，建議一日至少需要6至10毫克，以適量油脂炒過後比水煮更好吸收，約一碗炒菠菜即可達到建議量。

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