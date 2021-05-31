高市議長曾麗燕及副議長陸淑美再度召集國民黨、民進黨及無黨團結聯盟總召舉行協商會議，包括童燕珍、鄭光峰及朱信強等黨團總召與會，最後黨團協商決定順延議程。（高雄市議會提供）

高市議長曾麗燕宣布，經黨團協商決定順延議程。（高雄市議會提供）

高市議會今天黨團協商決定繼續順延議程。（高雄市議會提供）

有鑑於國內疫情嚴峻，高雄市議會繼上次黨團協商停會至5月31日後，今天再度召開黨團協商會議，決定繼續順延議程。至於何時重新開議？則必須等待中央流行疫情指揮中心宣布警戒降為二級後，再召開黨團協商決定。

高雄市議會原本正值第3屆第5次定期大會中，5月17日中午經黨團協商後決議，順延至5月31日止。今天議長曾麗燕及副議長陸淑美再度召集國民黨、民進黨及無黨團結聯盟總召舉行協商會議，包括童燕珍、鄭光峰及朱信強等黨團總召與會。

經三黨團協商結果，一致同意此次議程繼續順延至疫情警戒降至二級後，再召開黨團協商會議決定復會日期。

曾麗燕表示，高雄疫情發展不容小覷，議會除配合市府團隊推動防疫工作，更呼籲市民風雨同舟，團結抗疫，早日遏止疫情，大會議程雖因疫情順延，但議會監督絕不停止。

議會第5次定期大會尚未完成的議程，包括58位議員的市政總質詢及市府提案、議員提案二三讀等內容，後續開議後將按照原議程順序進行。

(中時 )