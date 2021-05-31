今（31）日早上7時20分，新北市雙和醫院11樓負壓病房一名洪姓62歲確診男患者，疑因情緒不穩，突然手持水果刀砍傷病房護理師，導致3名護理師背部與腹部受傷，緊急送往急診室救治，警方獲報後已立即將男子帶回，犯案動機後續將進一步調查。

中和警分局錦和派出所副所長陳忠憲說明案情。（影／中和警分局提供）

據警方指出，新北市雙和醫院11樓負壓病房一名洪姓62歲確診男患者，今（31）日上午7時20分，疑因情緒不穩，突然手持水果刀砍傷病房內3名女護理師，警方獲報趕緊於第一時間抵達現場，喝令洪翁放下水果刀後，立即上前壓制上銬，將人逮捕歸案，後續將進一步調查犯案動機。

受傷的3名護理師，當下也緊急送入急診室救治，其中23歲施姓護理師腹部遭利器劃傷，已第一時間送入開刀房治療，而25歲陳姓護理師則是胸部、右手刀傷，27歲蔡姓護理師為肚皮刀傷。

對此雙和醫院也發聲明回應，受傷3名護理師目前生命徵象穩定，衛生福利部石崇良次長也已前往探視慰問，院方下一步除積極治療護理師傷勢外，也將加強員工及家屬心理關懷與醫院安全管理機制，以確保醫護人員安全，還有全民健康醫療權利。

最後身為新北市防疫隔離醫院，雙和醫院強調對於醫療暴力滋事絕不寬貸，同時也會堅守肩負收治重症後送病人的責任，與全國醫護共同站在防疫第一線，守護民眾健康安全。

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(中時新聞網)