今（31）日早上7時20分，新北市雙和醫院11樓負壓病房一名洪姓62歲確診男患者，疑因情緒不穩，突然手持水果刀砍傷病房護理師，導致3名護理師背部與腹部受傷，緊急送往急診室救治，警方獲報後已立即將男子帶回，犯案動機後續將進一步調查。
據警方指出，新北市雙和醫院11樓負壓病房一名洪姓62歲確診男患者，今（31）日上午7時20分，疑因情緒不穩，突然手持水果刀砍傷病房內3名女護理師，警方獲報趕緊於第一時間抵達現場，喝令洪翁放下水果刀後，立即上前壓制上銬，將人逮捕歸案，後續將進一步調查犯案動機。
受傷的3名護理師，當下也緊急送入急診室救治，其中23歲施姓護理師腹部遭利器劃傷，已第一時間送入開刀房治療，而25歲陳姓護理師則是胸部、右手刀傷，27歲蔡姓護理師為肚皮刀傷。
對此雙和醫院也發聲明回應，受傷3名護理師目前生命徵象穩定，衛生福利部石崇良次長也已前往探視慰問，院方下一步除積極治療護理師傷勢外，也將加強員工及家屬心理關懷與醫院安全管理機制，以確保醫護人員安全，還有全民健康醫療權利。
最後身為新北市防疫隔離醫院，雙和醫院強調對於醫療暴力滋事絕不寬貸，同時也會堅守肩負收治重症後送病人的責任，與全國醫護共同站在防疫第一線，守護民眾健康安全。
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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！
回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。
※免付費防疫專線：1922、0800-001922
(中時新聞網)
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