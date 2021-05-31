KAWHI TO THE CUP! 💪🏾 pic.twitter.com/uFVU7se1Wt — LA Clippers (@LAClippers) May 31, 2021

儘管獨行俠明星後衛東契奇咬牙帶傷上陣，可惜獨行俠31日在自家主場三分手感空前低迷，全場三分球投30中5，命中率僅1成67，面對快艇「雙星」里歐納德、保羅喬治攜手轟下49分，獨行俠最後以81比106慘敗，首輪戰績扳成2平，這個系列戰到現在主場球隊還沒贏過。

獨行俠從一開賽就守不住里歐納德、保羅喬治兩大快艇球星，幾乎只能放任兩人予取予求，一度取得53比35大幅領先，反觀帶著頸傷上陣的東契奇，表現明顯不如以往犀利，甚至頻在場上露出痛苦表情，上半場結束，快艇61比45領先。

獨行俠的頹勢到了第3節更趨嚴重，快艇下半場一開始就打出一波8比0，轉眼擴大領先到20分以上，甚至最多領先到28分，就算獨行俠仍想追分，可惜他們的三分命中率實在太差，只能眼見快艇始終維持20分以上領先優勢到結束槍響。

里歐納德攻下全場最高29分，保羅喬治也拿20分、9籃板，雷吉傑克生15分；獨行俠仍以東契奇19分最高，波爾金吉斯18分，前3戰場均20.3分，且平均每場投進5顆三分球的小哈達威此役完全陷入低潮，全場投8中1，含三分球投4中0，僅拿4分。

(中時 )