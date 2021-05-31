由於疫情嚴峻，中央本月15日就宣布八大行業不得營業，但各地還是傳出有人化明為暗，私接客做「人與人的連結」。台中市一名自稱D奶的子女子，在網路上刊登半套服務廣告，強調有「毒龍鑽」、「抓龍筋」等服務，被警方識破術語，上門查獲阻斷「連結」，連同D奶女與尋芳客一併依違反社會秩序法裁罰。

疫情當前，全省各縣市警方加強清查特定營業場所，並加強網路嚴查色情交易，全面防堵疫情擴散。結果中市警方網路巡邏時現，一名D奶女子在網路刊登半套性交易廣告，標榜服務項有包括洗澡、精油按摩、毒龍鑽、抓龍筋、龍穴，半套紓壓1500元。

警方看到「毒龍鑽」、「抓龍筋」就知道是情色業術語，早在25日就派員前往文心路一棟大樓的出租套房監控埋伏，果然在昨天發現一名36歲林姓男客，與套房內的51歲宋姓女子，已做完半套「人與人連結」，當場查扣性交易金額1500元。經查2人都是台中人，雖然不是被匡列的對象，仍依違反社會秩序維護法裁罰，最高可處3萬元以下罰鍰。

老司機說，「毒龍鑽」及「抓龍筋」是情色業相當厲害的殺手鐧，但疫情嚴峻，勸訊尋芳客還是忍一忍，不要再到情色場所亂「連結」，免得染疫害人害己。

(中時新聞網)