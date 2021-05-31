新冠肺炎本土疫情嚴峻，台北市不動產開發商業同業公會今宣布為支持台北市政府抗疫，由理監事捐贈2740萬元予市府重大災害民間賑災捐款專戶。近期不動產業還包括冠德建設、崇友及龍巖等多家企業紛紛捐款，力助政府及一線防疫人員。

台北巿不動產開發公會理事長蔡竹雄表示，這僅是民間團體盡份棉薄之力，最辛苦的還是第一線的防疫人員，不眠不休為全體市民健康防護打拼。公會希望能夠藉此拋磗引玉，大家一起支持市府共度疫情。

新冠肺炎疫情持續擴大，全台三級警戒延長，每日確診數頻頻增加，且多集中於台北市及新北市，第一線防疫物資面臨缺乏困境。為團結抗疫精神，冠德集團旗下冠德建設、根基營造、環球購物中心共同捐出1,000萬元，分別捐助台北市、新北市防疫專戶各500萬元，提供作為挹注防疫資源。

崇友則是攜手崇友文教基金會共同捐贈台北市政府、新北市政府防疫專戶各新台幣250萬元，一同齊心抗疫，更落實企業社會責任、回饋社會。

龍巖慈善基金會提供300萬，作為新北市防疫基金，增設篩檢站和第一線警消和醫護人員的資源補助，積極相挺共同抗疫！

(中時 )