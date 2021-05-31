台股上周延續反彈走勢重返所有均線，多方重掌兵符，今（31）日進一步攻克萬七，國票投顧指出，台股萬七上方解套壓力相對沉重，加上現階段疫情嚴峻，以及缺水、缺電的負面條件未能緩解前，恐使近期盤勢仍將持續受到干擾。短線上建議先觀察萬七關卡的多空攻防，在電子股尚未重返主流前，上檔空間恐將有限，相對地仍以類股與族群的輪動為主。 

國票投顧表示，受惠於聯準會再次淡化通膨疑慮，以及美國總統拜登將提6兆美元預算案，雙重利多加持，推升美股盤堅上走，另外，莫德納疫苗確定來台，有望緩解國內疫情，激勵上周五台股開高走高。

考量疫情對股市影響鈍化，且新台幣刷新近24年的最高價，加上拜登新預算案推出，都將為市場注入活水，在上述利多之下，台股後續應有高點可期，不過，考量指數短線漲幅已大，加上盤勢逐漸靠近前方的壓力區，屆時恐有高檔解套賣壓出籠，此處來看，將不宜過度追價。

從技術面觀察，大盤日KD維持黃金交叉，意味反彈格局正持續之中，不過指標開口略為縮小，且數值來到過熱區，須留意短線漲多疑慮。MACD方面，柱狀體位於0軸之上，方向出現轉變，意味盤勢已從先前的跌深反彈，正式轉為回升格局，但參考先前翻紅幅度相對有限，後續漲勢恐較為趨緩。

國票投顧指出，綜合上述，台股創下波段反彈新高，但考量指數短短10個交易日（至上周五止）就上漲逾1,700點，漲多疑慮已然浮現，加上指數臨界5月11日爆量黑K的壓力區，要一次跨越並不容易，近期都還是有震盪可能，建議以回檔再接的觀點看待盤勢。

(工商 )