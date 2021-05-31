全球新冠疫情自2020年年初蔓延至今，今年出現傳染力更強的變種病毒後，世界各國疫情出現另一波高峰。台灣亦受此波疫情影響，確診人數自5月中起增加，然相對各國而言，新冠確診人數及占比仍低。證交所在此非常時期，為向外國投資人傳遞台灣資本市場體質強健訊息。

證交所今（31）日表示，將善用英文官網建立的防疫專區，以及每月發行的英文機構投資人電子報等多重管道，向外資宣導台灣防疫成效佳，台股基本面穩健，上市公司獲利表現佳等資訊，並說明資本市場相關疫情應變措施，期透過即時透明的雙語資訊揭露，加強投資人對台灣資本市場的信心。

證交所在文稿中說明，全球疫情爆發後，各國經濟皆受大幅衝擊，但台灣經濟表現良好，2020年經濟成長率維持正成長3.11％；2021年第一季經濟成長率達8.16％，為十年半單季最高，2021年預估經濟成長率更達4.64％，顯見經濟動能強勁。

此外，加權指數自今年年初站上15,000點大關後，亦屢創新高，實屬難能。亮眼的經濟數據，同步體現在上市公司優異的營收獲利表現，經統計，全體上市公司110年第一季總稅前淨利9,300億元，較109年第一季增幅184.39％。

今年前4月全體上市公司營收總計11兆7,531億元，較109年同期成長24.76％；4月份全體上市公司營收總計3兆641億元，較109年同期成長21.9％。

證交所並表示，資本市場之營運對國家經濟影響重大，為保障投資大眾權益及營運持續不中斷，證交所已啟動異地備援及居家辦公機制，並有多個備援系統可供運作，平日亦定期演練相關切換作業。

證交所強調，未來將密切注意市場變化，確保上市公司資訊揭露的即時性，並督促券商配合股市相關維運措施，另將持續配合中央流行疫情指揮中心及主管機關指示，適時採取相關措施，以維護市場交易秩序及穩定。

英文官網防疫專區「Contingency Measures for the Pandemic」網址：https://www.twse.com.tw/en/page/about/measures.html；英文機構投資人電子報「The Taiwan Monthly」網址：https://twmonthly.twse.com.tw/。

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