現在正值畢業季節，但台灣疫情嚴峻，今年即將畢業的18歲高中生們，不禁感嘆自己是「生於SARS、畢業於COVID」的一代。台灣青年民主協會串連了來自全台各地的18歲高中生，錄製「在疫情下畢業的我們」的影片，在臉書與IG中分享，為台灣加油。

台灣青年民主協會表示，這一群「生於SARS、畢業於COVID」的高中生們，雖然沒有當年疫情下的記憶，但也從父母、師長的口中得知當年嚴峻的情況，和生活遭受影響的情況。而今年，他們選擇站出來共同為台灣打氣加油，希望能一起度過這個艱難的時刻。

「在疫情下畢業的我們」影片中，18歲的高中生說出今年受到疫情影響的心情，許多人分享他們因為畢業典禮、畢業旅行取消，無法和朋友好好道別的遺憾，很多青春的回憶都被疫情所剝奪。

不過，即便如此，他們也不因此感到恐慌或灰心，反而堅信著只要透過每個人的行動，全臺灣團結起來，同島一心，台灣一定會撐過去。在片尾，每個人也都用堅定的語氣呼喊著「台灣加油！」傳達他們的信念。

(中時 )