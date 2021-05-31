即使連日來疫情持續擴大，確診及死亡人數均攀升，疫苗荒還無法獲得解決，引發民怨，然而台股今（31）日仍不甩疫情嚴峻，逆勢挺升大漲逾200點，加權指數站上萬七大關，早盤更一度站上17,100點之上，至11點10分過後，成交值已逾3,400億元，推估今天量能應有5,500多億元，量能明顯擴增。

台股從5月17日盤中觸及15,159點至今，幾乎在前徵僅有11個交易日，就強力反彈近2,000點，呈現V型反轉，完全無視於疫情持續發燒。台股今天收月線，在連日強彈後，月線跌勢收斂，若能維持大漲200點以上收盤，則月線跌點將縮減至500點以內，並留了長達1,600多點的下影線。

台股今天備受關注的個股仍是政府擬採購國產疫苗-高端疫苗，因各界對仍在二期試驗的國產疫苗有疑慮，企業界擬大舉採購國外疫苗，造成高端疫苗股價跌停不起，雖有血氧機賣到翻的雃博及優盛雙雙再拉漲停，但今天整體生技表現不振。

電金傳今天齊步上揚，電子類股指數在光電、電子零組件及半導體股的領軍下大漲約1.6％，代表傳產股的非金融電子指數也上漲1.1％，金融股漲勢稍弱，約維持上漲0.6～0.7％。

就個股來看，盤面上仍以台積電對指數貢獻約60點最多，再來是發發科貢獻約24點，長榮居第三名貢獻11點，鴻海、面板雙虎、中鋼、矽-KY、聯詠及台塑化等，都各貢獻5～10點之間。

(工商 )