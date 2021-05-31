大陸非製造業擴張步伐有所加快，國家統計局公布，大陸5月份非製造業商務活動指數回升至55.2，較4月上升0.3個百分點，略高於市場預期的55.1。

信報報導，建築業商務活動指數為60.1，高於4月2.7個百分點。服務業商務活動指數為54.3，低於4月0.1個百分點。行業分項，鐵路運輸、航空運輸、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於60以上高位景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數位於臨界點以下。

新訂單指數為52.2，比4月上升0.7個百分點，高於臨界點，表明非製造業市場需求繼續增長。分行業看，建築業新訂單指數為53.8，比4月升1.4個百分點；服務業新訂單指數為52，比4月升0.7個百分點。

業務活動預期指數為62.9，比4月微落0.1個百分點，繼續位於高位景氣區間，表明非製造業企業對行業發展保持樂觀。分行業看，建築業業務活動預期指數為65.7，比4月升0.9個百分點；服務業業務活動預期指數為62.4，比4月回落0.3個百分點。

(工商 )