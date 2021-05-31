美國商業環境風險評估公司(BERI) 2021年第1次（5月）的「投資環境風險評估報告」指出，臺灣的投資環境風險評比(Profit Opportunity Recommendation；POR)排名居全球第4名較前一次退步1名，總分61分，較前一次的總分少1分；在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、南韓。

攤開各項評比，主要是因為，臺灣政治風險指標排名全球第21名、評分41分，與前一次的第14名、46分退後所致。

臺灣投資環境風險在本次評比列為1C等級。展望2022年臺灣排名全球第4名，評分61分；2026年全球第3名，評分66分。在亞洲地區臺灣排名僅次韓國，其他亞洲國家排名分別為新加坡(全球第6名、57分)、中國大陸(全球第12名、54分)、日本(全球第14名、52分)、印尼 (全球第17名、50分)、馬來西亞(全球第20名、48分)、越南(全球第22名、47分)、菲律賓(全球第23名、46分)、印度 (全球第24名、45分)、泰國(全球第39名、38分)。

BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

(工商 )