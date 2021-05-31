恒指高開101點 美團高開逾4％ 12:462021/05/31 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股三大指數小幅造好，中概科技股普漲。港股31日為5月結，恒指高開逾百點。 香港信報報導，恒生指數31日高開101點報29,225；國企指數高開69點報10,862。科指高開79點，漲幅為1％報8,036。 個股方面，騰訊高開1.7％報612港元。美團首季收入增長勝預期，股價高開4.1％報276.2港元。小米高開1.4％報29港元；阿里高開0.5％報208.4港元。友邦低開0.7％報102.5港元。 自行車雙雄大漲逾5％ A股三大股指開高走低 創業板跌逾1％ (工商 ) #高開 #港元 #美團 #點報 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 財經熱門新聞 美國債務飆升壓垮國力？ 達里歐：人民幣地位有望提前升級 - 財經 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 台灣要小心 30年前1份協議 日本半導體霸主地位遭美擊沉 - 財經 美股閃崩不遠了？經濟學家曝未來6周恐暴跌80％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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