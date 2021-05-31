美股三大指數小幅造好，中概科技股普漲。港股31日為5月結，恒指高開逾百點。

香港信報報導，恒生指數31日高開101點報29,225；國企指數高開69點報10,862。科指高開79點，漲幅為1％報8,036。

個股方面，騰訊高開1.7％報612港元。美團首季收入增長勝預期，股價高開4.1％報276.2港元。小米高開1.4％報29港元；阿里高開0.5％報208.4港元。友邦低開0.7％報102.5港元。

自行車雙雄大漲逾5％
A股三大股指開高走低 創業板跌逾1％

(工商 )

#高開 #港元 #美團 #點報 #恒指