汽車零件股新兵IKKA-KY（第一化成-KY，2250）31日掛牌上市，成第一家申請來台掛牌較具規模的日本企業。挾競拍最高價153.9元，及主力業務電子手（駐）車系統（EPB）業務高成長的優勢，IKKA-KY以76元掛牌，一開盤就爆量攻上152元，一路攀高至171元高點，漲幅高達125％，之後漲幅收斂，目前仍力穩於150元以上高檔。

IKKA-KY邀來策略性投資人星宇航空董事長張國煒，有意藉此拓展航太零件領域業務，加上IKKA-KY最大股東能率集團在光學技術的優勢，未來有望在自駕車發展趨勢中，找到切入點，成市場關注的營運發展亮點。

此外，IKKA-KY積極拓展電動車領域的業務，公司預估計今年電動車零件的業務占整體營收的比重約5％～8％，明年可增加到15％～20％，預計到2024年電動車相關的營收有機會超過整體營收的50％。

(工商 )