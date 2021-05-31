台灣製造業面對的全球市場，在各國疫苗覆蓋率逐步擴增，全球經濟活動漸次回升到疫前的水準，但部分原物料價格上揚，航運缺櫃造成價格緊張，台灣經濟研究院追蹤的台灣整體製造業景氣走向，實際呈現市場正、負因素互相折抵的結果，31日公布的4月製造業景氣信號值月減0.05分至17.20分，景氣燈號持續亮出代表揚升的黃紅燈，為今年迄今第3個黃紅燈。

台經院表示，4月份受惠於國際製造活動續強，台經院製造業景氣燈號續為揚升的黃紅燈，若從信號分數來看，分數雖較3月減0.05分，但仍高於1月的17.08分，尤其4月份已步入製造業的淡季，但科技業產能依舊吃緊，此將引領製造業生產續強。

科技業追貨不停，台經院製造業景氣燈號項下的細部產業分析，可見一般。台經院指出，電子零組件業受惠5G、高效能運算、車用電子等應用晶片、宅經濟等需求仍殷，在產能緊缺、客戶端追補庫存，推升經營環境面、售價面、原物料投入面指標，致該產業出口值、外銷訂單及生產指數已經出現超過連15紅，4月電子零組件業景氣燈號由3月代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

展望未來，台經院指出，雖然2021年全球經濟將呈現穩健回升，可支撐我國製造業的表現，但5月中旬本土COVID-19疫情爆發，全台已進入三級警戒狀態，廠商採行分流、分區上班等防疫措施，目前看來尚影響製造業生產、出貨，但疫情能否獲得抑制，需要持續關注，廠商仍需超前佈署可能到來的危機處理措施，透過調整相關供應鏈及產銷步調等，減緩其衝擊。

(工商 )