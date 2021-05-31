受到國際廢鋼原料跌價影響，豐興（2015）繼上週五和週六調降廢鋼價格，合計每公噸調降600元後，31日開出的本週盤價，再調降廢鋼產品價格，每公噸降300元，累計降900元，但鋼筋和型鋼產品均維持平盤，其中鋼筋中止10連漲。

豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11,300元，鋼筋每公噸維持22,700元，型鋼每公噸維持27,000元。

(工商 )