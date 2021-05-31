豐興本週鋼筋維持平盤 中止10連漲 12:442021/05/31 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料跌價影響，豐興（2015）繼上週五和週六調降廢鋼價格，合計每公噸調降600元後，31日開出的本週盤價，再調降廢鋼產品價格，每公噸降300元，累計降900元，但鋼筋和型鋼產品均維持平盤，其中鋼筋中止10連漲。 豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11,300元，鋼筋每公噸維持22,700元，型鋼每公噸維持27,000元。 豐興本週廢鋼、鋼筋及型鋼盤價 全面大漲 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 (工商 ) #豐興 #鋼筋 #本週 #連漲 #調降廢鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 龍千玉疫外損失百萬 潘裕文樂當宅男打電動 04:102021/05/18 娛樂新聞 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 5天內兩度分區限電 高虹安：台電用電推估、備轉容量盤點機制應檢討 11:062021/05/18 政治 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 疫情升溫又停電 新北9萬4205戶停電 21:182021/05/17 生活 台電17日晚間8點50起分區限電 66萬戶受影響 21:082021/05/17 財經 水情不佳無法發揮！台電緊急通知今晚停電 21:042021/05/17 財經 供電不足！20時50分起CD組輪流停電 影響66萬戶 20:102021/05/17 生活 一周停電2次蔡英文急道歉 網酸爆：稿子可重複用好幾次 08:032021/05/18 政治 財經熱門新聞 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 不斷更新》疾管署加持沒用？高端疫苗股價跌停 台股開盤漲逾百點 - 財經 封殺虛幣近了？美欲下重手 比特幣、狗狗幣全遭殃 - 財經 台股收復萬七 收盤漲197點 高端疫苗訂單到手股價苦吞跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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