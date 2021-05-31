龜山迴龍國小前，凌晨發生陳姓男子等18人聚集喧嘩，全開罰3000起跳。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

全台三級警戒，禁止室外10人以上群聚，但龜山迴龍國小前，凌晨發生陳姓男子等18人聚集喧嘩，民眾見狀檢舉，龜山警到場，一行人還大言不慚稱「我們都有戴口罩，只是聊天」，警方仍依違反《傳染病防治法》開出18張紀錄表，函報桃園市政府衛生局裁罰。

龜山警分局迴龍派出所員警，凌晨4時許執行巡邏暨防疫勤務時，接獲民眾舉報，龜山區迴龍國小前有多名青少年聚集，到現場發現有16男、2女聚集，年齡最高38歲、最低16歲，其中未滿18歲者有6人。

一行人辯稱只是聚集聊天、且都有戴口罩，員警檢視現場沒有其他違規行為，雖然在場人都有戴口罩，但是聚集18人，已違反三級管制嚴禁室外10人以上聚會規定，當場針對在場的陳姓男子等18人開單，依規定函報衛生局開罰，將處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

迴龍派出所所長簡國峻表示，目前全國防疫警戒為第三級，為防堵防疫破口，加強稽查民眾違規群聚行為，另也請民眾出門務必全程戴口罩、保持社交距離等，經勸導不聽者，函報桃園市政府衛生局依傳染病防治法開罰，請大家共同防疫，守護健康。

(中時 )