民眾無視禁令群聚喝飲料聊天，清水警分局員警防堵疫情破口依法開單。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

民眾無視禁令群聚喝飲料聊天，清水警分局員警防堵疫情破口依法開單。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

國內本土疫情嚴峻，中央疫情指揮中心發佈三級警戒，頒布禁止室內5人以上、室外10人以上聚會等措施。台中市清水區一處檳榔攤內，日前12人未戴口罩在室內喝飲料聊天，員警巡邏發現，當場蒐證後，全案將12人依違反《傳染病防治法》函報衛生局裁罰。

清水警分局指出，三田派出所員警張智豪、吳志偉等執行巡邏時，於29日晚間22日許，在清水區一處檳榔攤前，見多部汽、機車停放門前，疑似群聚，於是主動上前了解查看。

員警赫見檳榔攤內共達12人在內喝飲料聊天，看到警方上門才戴起口罩表示正準備離開。由於現場聚集人數12人，無視禁令，已明顯違反全國三級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，警方當場蒐證後對檳榔攤與現場等人，依《傳染病防治法》函報衛生局裁罰。

清水警分局長張啓祥表示，民眾應全力配合政府各項防疫政策，外出全程佩戴口罩及保持社交距離等相關防疫措施，務必遵守實聯制等相關防疫規定，切勿違規群聚情形，做好個人疫工作，共同防堵疫情破口。

(中時 )