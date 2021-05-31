截取自衛福部直播影片

有網友在爆料公社上傳2段影片，顯示在新莊的衛福部立台北醫院在戶外空間收治病患，中央流行疫情指揮中心今天召開臨時記者會澄清，這是位於院區內，且是在等待檢驗結果中，並非是在戶外進行治療。

中央流行疫情指揮中心今天召開臨時記者會，出席人員包括副指揮官陳宗彥、醫療應變組組長石崇良、副組長王必勝。

陳宗彥表示，他自己也有接到這樣的影片，為避免造成社會的誤解，必須特別來做說明。這個影片所在的部立台北醫院，是在做好病患進入醫院前的分艙分流作業，這是在院區內，也是進入醫院前所採取的一項措施。

王必勝則表示，這不只是在部立台北醫院，目前所有醫療院所為因應疫情，都採取一些保全措施，指揮中心有相關規定，病人在進入急診室以前，都會做快篩抗原陰性才可以進急診，如果要住院，一定要PCR篩檢陰性才能住院，這規定是全國醫院都適用。

為什麼要這麼做？他說，主要的原因就是要保護醫院裡面的病人和醫護人員，因為一旦確診病患進入，會造成非常多的麻煩，也對醫療資源造成不必要的損耗。在這個前提之下，必須做一些檢查，這需要等待的時間。

王必勝也針對等待時間的處置措施作出幾點聲明：一、在台北醫院急診外面搭的棚架，是在院區裡面不是在馬路邊，那是屬於院區裡面；二、不是在那裡進行相關治療，而是在等待檢驗結果；三、這是希望提供病人在等待時，因為人已不舒服，不必站在那裡等待而可以躺下來，所以提供一個好的環境；四、部立台北醫院目前醫療能量充足，並非因為醫療能量不充足而把它弄到戶外去做相關治療。

王必勝表示，雖然雙北相關防疫人員也有在臉書上特別去說明，但仍希望社會大眾不要有所誤解，在整個分艙分流作業，其實是為了保全醫院內整個醫療量可以發揮出來，確保病患也確保醫療資源。

(中時 )