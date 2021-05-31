國內疫情持續炸鍋，國人憂心忡忡，不過昨（30）日，中央流行疫情指揮中心宣布國內新增11例死亡確診病例，但後來又下修「10例」，令民眾匪夷所思。對此，指揮中心發言人莊人祥表示此乃疫調誤植，至於北市府發言人陳智菡今日則回應，該案為台北市民，但北市並未通報該案死亡，也未上傳死亡證明書，究竟哪個環節有誤，還要請中央進一步明白。

昨日，中央流行疫情指揮中心宣布單日新增確診死亡數11例，不過時間來到下午4時40分，指揮中心又緊急改為10例，將當日最年輕50多歲女性（案4582）「死亡個案」移除，並表示疫調誤植，經確認，曾有萬華活動史的案4582本人能接電話，身體無異狀，死亡檔案乃勾稽錯誤。

不過疫調什麼環節出了問題，對此台北市衛生局長黃世傑昨日出面說明SOP，表示確診者進入台北市檢疫所後，案號會通報給衛生局疾管科，若案號死亡，會由同仁進行註記。只是案4582為何無端被勾稽死亡？黃世傑認為，應是中央比對案號時，誤將4582當成已列入死亡通報的新北市板橋區病例案4852，只不過北市衛生局系統內已無「案4852」可註記，因此黃世傑不忘提醒中央，再次確認哪個部分出了問題。

又北市府發言人陳智菡稍早也回應，在院死亡者由醫院通報，意外身亡等由其他單位通報，並上傳死亡證明書，可案4582並未通報死亡，亦沒有出現死亡證明書，為何被中央公佈為死亡確診病例，這一點仍須中央釐清說明，以免造成各界誤解。

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(中時新聞網)