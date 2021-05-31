在大陸省會城市及主要經濟強市裡，誰是過去10年人口增長最多的城市？從人口增量來看，深圳、廣州、成都排名前三，10年人口增量分別高達713.6萬、597.6萬、582萬，相當於1個南昌或2個海口的總人口規模。

過去10年，大陸人口增量前10強城市分別為深圳、廣州、成都、西安、鄭州、杭州、重慶、長沙、武漢、佛山。

從區域分布來看，珠三角、中部和西部各有3城入圍，而經濟發達的長三角只有杭州一城進入前十，上海、蘇州、南京、合肥均在10名外。

借助龐大的人口增量，成都率先突破2000萬，成為大陸第4個2000萬人口大城，而廣州、深圳人口直奔2000萬而去，未來5-10年都將躋身2000萬人口俱樂部。

人口井噴之下，深圳已經收緊落戶，同時取消人才補貼。近日，深圳出台新政，大專生失去直接落戶，而從9月1日起不再發放人才補貼。

此外，西安、鄭州、杭州、長沙、武漢等省會城市表現均十分突出。這體現出強省會的時代趨勢，省會不僅是經濟、產業的集聚高地，還是人口的虹吸之地，這一趨勢在未來有望加劇。

(旺報 )