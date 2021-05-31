傳統市場易因群聚感染新冠肺炎，全台多個縣市紛紛要求傳統市場依身分證字號分流採購。不過，台南市長黃偉哲31日表示，台南市因早已實施實聯制，並推出QR CODE，能夠掌握前往傳統市場的民眾，因此沒有必要再依身分證字號分流採購，但也希望市民能自主分流。

黃偉哲指出，傳統市場的問題是容易造成群聚，目前的疫調也發現，確診者有相當高的比例都曾去過傳統市場；此舉不僅造成民眾的恐慌，許多民眾更因不知道自己哪一天有去或沒去，導致要匡列居家檢疫、隔離或自主健康管理的對象，都不知道如何匡列起，因此做好實聯制掌握有去的人，這才是最重要的工作之一，這個部分台南市也已經是最早做了。

至於是否分流採購？黃偉哲也說，尊重也會去做分流；但坦白講，現在的分流多半是沒有強制力，根本無法在市場出入口檢查人家的身分證，問說「你身分證號碼是幾號」；尤其，很多傳統市場都有多個出入口。

不過，黃偉哲也強調，原則上市府會呼籲市民做好分流。這個分流的意思就是：第一，讓民眾自主依身分證字號的尾數來分流；第二，民眾如果發現賣場或市場太擁擠時，可以選擇其他時段再來，不必要一股腦地鑽進去跟人家擠，如此只會讓自己暴露在更危險的地方而已；第三，如果一個市場很大，然後有部分攤位或走道比較擁擠，可以到比較不擁擠的地方去採買，這些都是市民可以自主分流的部分。由於這對市民自我保護很重要，因此鼓勵民眾自主分流。

(中時 )