新竹縣政府為加強防疫力度，宣布啟動傳統市場自主分流，請民眾6月1日起依身分證尾數單雙分流，尾數單數的人週三、五、日、雙數的人周二、四、六，分批前往市場採購。

新竹縣長楊文科說，桃竹竹苗4縣市是共同生活圈，他與桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌聯繫，一起呼籲所有民眾到市場採買要自主按身分證字號尾數分流，減少人潮大量聚集，也要請所有鄉親，盡量採買速度加快，所有需要的東西一次買好，買完就走，不要交談。

新竹縣各市場除原本鄉鎮市公所實施實聯制外，從6月1日起開始自主分流，身分證字號尾數單數者，周三、五、日採買，雙數者周二、四、六採買，雖無罰則，但會由警方等單位加強宣導，請大家務必配合。

楊文科請採買民眾盡量減少去市場的次數，每次去就盡量買足夠份量，買完就離開，避免和其他人聊天交談，降低和人群接觸機率，而除配合實聯制外，也記得量體溫、全程確實戴好口罩，禁止飲食，請鄉親一定要配合遵守。

另外，各地市場原本就由公所實施實聯制管制，但因市場外圍周遭仍有許多不屬於市場管理的商店攤商，衛生單位和警方將前往這些商家勸導，請他們務必配合實聯制。

(中時 )