部立嘉義醫院設置第一座「正壓採檢亭」，醫護人員在內部檢測。（嘉義市政府提供）

正壓採檢亭內有空調設備。（嘉義市政府提供）

正壓採檢亭外觀。（嘉義市政府提供）

本土疫情大爆發，醫護人員採檢量劇增，風險相對提高，嘉義市第1座「正壓採檢亭」到位，目前已建置於部立嘉義醫院，市長黃敏惠感謝民間捐贈4座正壓採檢亭，減低醫護人員的風險，另外3座陸續會設置在嘉榮、聖馬爾定、嘉基等3家醫院。

嘉義市政府衛生局表示，天氣炎熱，醫護採檢人員穿戴防護面罩、N95口罩、還穿著防水、透氣度低的防護衣，不到2分鐘就全身被汗溼透了，工研院打造的「正壓式檢疫亭」能改善採檢環境，並降低採檢人員染疫風險。

市衛生局表示，「正壓式檢疫亭」採用「正壓」設計，空氣只能由內往外送，將可能已受到潛在病患污染的空氣阻絕在外，降低檢疫人員的染疫風險。

此外，正壓檢疫亭的「採檢量高」，採雙面設計，1小時至少可採12位，疫情緊繃時，1天可採檢240位，效率高，且檢疫亭內裝設節能冷暖氣機，24小時恆溫恆濕，「獨立潔淨」檢疫亭潔淨度為Class 1000無塵室等級，獨立設計可減少相互感染疑慮。

黃敏惠表示，嘉義最可貴的就是有情有義的嘉義人，在疫情最艱困的時刻，感謝民間無私的奉獻，包括國際獅子會300D1區及嘉義地區獅友、財團法人九華山地藏庵、高峰大飯店、光興塑膠機廠股份有限公司及曾華盈先生等單位，捐贈4座正壓採檢亭，讓第一線執勤人員能在更完善的環境下堅守崗位防疫。

市衛生局表示，市府獲捐贈4座正壓採檢亭，價值總計250多萬元，第1座採檢亭已於30日在部立嘉義醫院裝置完成，其餘的3座也會陸續裝置於聖馬爾定醫院，嘉榮及嘉基。

(中時 )