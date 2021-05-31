Google相簿（Google Photos）確認將會在6月1日取消無限備份的優惠，換句話說，若是你經常使用Google相簿備份照片、影片的話，勢必對你產生不少影響。如果你想趁此機會改變備份照片的方式，不如來參考以下建議。

一、雙接頭隨身碟 手機/電腦間轉存檔案最便利

手機與平板已成為現代人人手不離的重要配備。人們可輕鬆利用手機捕捉生活中精采時刻，也可以使用行動裝置進行文件、圖片、音樂等編輯，對容量的需求更大幅增加。透過SanDisk iXpand Luxe 隨身碟以及SanDisk Ultra Luxe USB Type-C 雙用隨身碟，就可以在iOS設備/電腦，或是Android設備/電腦快速轉存資料。這兩款裝置都是雙接頭設計，一邊可接手機，另一邊則可接電腦。外型採用鑰匙孔與旋轉式設計，方便攜帶。

SanDisk iXpand Luxe 隨身碟（左上）、SanDisk Ultra Luxe USB Type-C（左下）與使用情境。（WD提供／黃慧雯台北傳真）

二、輕便的小型硬碟 大量檔案帶著走

如果你的工作文件檔案多，出門跑業務帶著電腦又笨重，除了文件外，也還有許多照片、影片、音樂等大容量檔案需要移動、備份。則可參考My Passport SSD，採NVMe介面，使讀取速度達1050MB/s、寫入速度達1000MB/s。支援USB 3.2 Gen 2技術，並附有USB-C連接埠與USB-A轉換器。可啟用密碼的256位元AES硬體加密功能，保護珍貴資料。抗衝擊和防震，最高可承受6.5英尺（1.98米）的跌落高度。開箱即可使用，且與Mac和PC相容。

My Passport SSD。（WD提供／黃慧雯台北傳真）

除了WD品牌，Toshiba近期也推出多款隨身硬碟。Canvio Flex外接式硬碟搭配最高 4TB的大儲存容量，透過 USB Type-C 或 Type-A 傳輸線都能穩定運作，可同時滿足 Mac、Windows PC 用戶、iPad Pro行動玩家以及平板裝置的使用者。Canvio Gaming 外接式硬碟是專為遊戲主機與電競 PC 系統打造的外接儲存裝置，協助使用者迅速擴充內建遊戲庫，可額外儲存最多 100 套遊戲軟體(4TB)。Canvio Advance 外接式硬碟具備進階的隱私保障功能將充分保護內容創作者、攝影師的心血結晶，可藉由硬碟的資料自動備份軟體與資安防護軟體，在實現便攜性的同時也無須擔心資料外洩。Canvio Ready則是學生與入門使用者的最佳儲存選擇，方便實用，新推出的雙色款，支援隨插即用的 USB 傳輸介面；Toshiba Basics外型超薄簡約，擁有3種容量選擇4TB/ 2TB/ 1TB ，可支援文件、照片、影片和音樂等各式檔案存取，適用USB 3.2 Gen1介面街頭，輕鬆隨插即用。內建特殊防震感應裝置（shock sensor）與磁碟表面停放技術（ramp loading technology），可安心存放資料。

Toshiba 全新Canvio系列外接式硬碟產品陣容。（Toshiba 提供／黃慧雯台北傳真）

希捷則是推薦One Touch SSD (500GB|1TB|2TB，5/28上市)，具備高達2公尺的防摔防撞能力。 可與Android行動裝置相容，透過Seagate Mobile Touch應用程式（可在Google Play應用程式下載）能夠協助備份影片、相片和檔案。循序讀寫速度可達1,030 MB/s，並相容於Windows與Mac。隨附的Seagate Toolkit軟體與Sync Plus，可透過持續備份功能達到檔案同步作業的效果。提供4個月的Adobe Creative Cloud Photography計劃、1年的Mylio Create訂閱服務，以及3 年的Seagate Rescue資料救援服務。

希捷One Touch SSD 。（摘自希捷官網）

三、家人共用最便利

而你若是家庭照片數量眾多，但都捨不得刪除；工作檔案好幾份，但都怕未來要使用；希望有一個裝置解決所有儲存問題的話，可參考My Cloud Home。My Cloud Home容量大，只需插進Wi-Fi路由器並使用智慧型手機進行設定即可連接網路後，即可以無線方式將家中的每部電腦備份到一個集中位置。此裝置與 Windows 備份和 Time Machine 軟體完全相容。My Cloud Home可保持與PC和Mac電腦中資料夾持續同步。使用 My Cloud Home 行動應用程式、桌面應用程式或 MyCloud.com 更易於快速尋找相片、影片、電影和文件。也可設置獨立私人空間，受邀者可以在裝置上設定其自己的私人空間，只有他們自己可以存取。他們可以根據需要管理、存取和分享自己的內容。容量2T起跳。

My Cloud Home。（WD提供／黃慧雯台北傳真）

四、NSA推薦

N300 NAS 硬碟系列近期推出 12TB 與 14TB 機型。運作效能高達 7,200rpm，並搭載超高容量的 256MB 資料緩衝區。N300 NAS 機型使用 Toshiba 先進的 Stable Platter 技術，可穩定兩端傳動軸以減少系統震動，改善讀寫作業的追蹤準確度，獲取最大效能。

14TB 和 12TB 各具備高達每秒 260MB 和 253MB 的資料持續傳輸速度。N300 機型支援高達 8 顆硬碟的多 RAID 系統，可大幅擴充使用者的 NAS 配置，因應持續增加的大量資料，有效率滿足日常儲存和存取的需求。

Toshiba N300 。（Toshiba 提供／黃慧雯台北傳真）

希捷則是推薦以下三款NSA使用的硬碟。IronWolf Pro 18TB HDD提供250MB/s的持續傳輸速度，提供300TB/年的高工作負載率限制，能夠支援多使用者同時使用，對創意專業人士及小型企業均適用；IronWolf 125 SATA SSD提供24小時不中斷的耐久性，以及擁有適合重度工作負載和多使用者的環境的可擴充效能，附有 AgileArray韌體，可在嚴苛的多使用者全天候運作環境下保持最大利用狀態；IronWolf Pro 125 SATA SSD則提供1 DWPD的耐久度與效能，專為中小企業、創意專業人士和家庭辦公室打造，提供斷電資料保護。以上三款產品皆提供5年有限保固，隨附3年Rescue資料救援服務，以及為相容的NAS系統提供Seagate IronWolf Health Management。

左起為IronWolf Pro 18TB HDD、IronWolf 125 SATA SSD、IronWolf Pro 125 SATA SSD。（希捷提供／黃慧雯台北傳真）

其實備份原本就是人們應該養成的好習慣，畢竟數位工具壞掉的情況時有所聞，不僅應該要養成備份習慣，更應該把重要資料備份兩份，以免臨時有意外狀況發生，才悔不當初！

(科技)