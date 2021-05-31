離島澎湖縣31日再發現染疫第2例，1名50多歲婦人疑似與第1例個案聚餐染疫，經醫院兩次採檢都呈陽性，後續仍待中央認定。
縣府表示，第2例女個案於24日晚上曾經與第1例聚餐，衛生局隨即匡列送醫，30日下午醫院進行兩次PCR採檢，結果都是陽性，31日上午緊急將檢體寄送台北昆陽實驗室進一步化驗中。
縣府指出，疫調發現22日晚間第2例與第1例同住處的友人餐敘，同桌人數共有5人，相關接觸者都已匡列並進行PCR採檢，目前除了第1例、第2例，其他3人是陰性，現已強制隔離。
(中時 )
離島澎湖縣31日再發現染疫第2例，1名50多歲婦人疑似與第1例個案聚餐染疫，經醫院兩次採檢都呈陽性，後續仍待中央認定。
縣府表示，第2例女個案於24日晚上曾經與第1例聚餐，衛生局隨即匡列送醫，30日下午醫院進行兩次PCR採檢，結果都是陽性，31日上午緊急將檢體寄送台北昆陽實驗室進一步化驗中。
縣府指出，疫調發現22日晚間第2例與第1例同住處的友人餐敘，同桌人數共有5人，相關接觸者都已匡列並進行PCR採檢，目前除了第1例、第2例，其他3人是陰性，現已強制隔離。
(中時 )
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