澎湖今增1確診 曾與首例個案聚餐染疫。（示意圖／Shutterstock）

離島澎湖縣31日再發現染疫第2例，1名50多歲婦人疑似與第1例個案聚餐染疫，經醫院兩次採檢都呈陽性，後續仍待中央認定。

縣府表示，第2例女個案於24日晚上曾經與第1例聚餐，衛生局隨即匡列送醫，30日下午醫院進行兩次PCR採檢，結果都是陽性，31日上午緊急將檢體寄送台北昆陽實驗室進一步化驗中。

縣府指出，疫調發現22日晚間第2例與第1例同住處的友人餐敘，同桌人數共有5人，相關接觸者都已匡列並進行PCR採檢，目前除了第1例、第2例，其他3人是陰性，現已強制隔離。

(中時 )