丹麥媒體昨（30）日披露，美國透過丹麥的情報單位，監控包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）等在內多名歐洲政壇大咖，監控的內容包含簡訊及電話監聽。美國國安局承包商前雇員史諾登指控美國總統拜登和此事脫不了關係。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，丹麥廣播公司（Danmarks Radio，DR）昨日披露一項丹麥國防部情報局（Danish Defence Intelligence Service）進行的內部調查結果，指出美國國家安全局透過丹麥國防部情報局的協助，於2012至2014年間情蒐多名歐洲政壇大咖，成為目標的政治人物包括德國總理梅克爾、德國前外長史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、德國前反對黨領袖史坦布律克（Peer Steinbrueck），另外瑞典、挪威、法國等高官也被監控。

情蒐行動的代號為「鄧哈默行動」（Operation Dunhammer），美國主要透過丹麥的通訊電纜來取得歐洲政治人物的簡訊內容及監聽電話。丹麥擁有好幾個連結瑞典、挪威、德國、荷蘭、英國等海底電纜的主要登陸站。

2013年爆出美國監聽德國總理梅克爾電話時，梅克爾當時表示「無法接受」。

2013年美國監聽歐洲盟友的指控就已經浮現，美國國安局承包商前雇員史諾登（Edward Snowden）外洩機密文件，指控美國國安局監聽梅克爾的電話，當時白宮並未直接否認，僅強調「當時」梅克爾的電話並未被監聽，未來也不會被監聽。

在史諾登的爆料後，丹麥國防部情報局於2014年對內部展開調查。

針對丹麥廣播公司的報導，史諾登昨日指控美國總統拜登和這起醜聞脫不了關係，美國監控歐洲政治人物期間，拜登正好是美國副總統。

目前美國國安局尚未回應報導，丹麥國防部情報局則拒絕評論。

被監聽的德國前反對黨領袖史坦布律克痛批，監控友好國家領袖的行為相當「荒謬」。瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）公開要求取得所有相關資訊，挪威國防部長巴克顏森（Frank Bakke-Jensen）則表示會「認真看待這些指控」。

(中時新聞網)